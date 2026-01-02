Vinculan a proceso a mujer por presunta violencia familiar contra un menor en Zumpango

Zumpango, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de una mujer identificada como Maritza Haydé “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de que se acreditara su posible participación en la agresión física contra un menor de edad.

De acuerdo con la investigación realizada por el Agente del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido al interior de un domicilio ubicado en la colonia Fraccionamiento Villas de la Laguna, en el municipio de Zumpango, donde la imputada presuntamente golpeó a la víctima.

Tras ser alertados, elementos de la policía municipal acudieron al lugar y realizaron la detención de Maritza Haydé “N”, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público para el inicio de las indagatorias correspondientes.

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía mexiquense logró reunir los datos de prueba necesarios para acreditar la probable participación de la mujer en el delito señalado, por lo que un Juez de Control determinó vincularla a proceso.

Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y se impusieron diversas medidas cautelares, entre ellas arraigo domiciliario, la obligación de presentarse mensualmente a firmar ante el Centro de Medidas Cautelares, la exhibición de una garantía económica de 10 mil pesos, así como la prohibición de acercarse a la víctima.

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Maritza Haydé “N” debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.