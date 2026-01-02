Localizan sin vida a Gael, menor desaparecido en Hueypoxtla

Hueypoxtla, Méx.- Tras más de dos meses de búsqueda, Gael, un adolescente de 13 años reportado como desaparecido desde noviembre, fue localizado sin vida la tarde de este jueves dentro de un inmueble del municipio, confirmó Alfonso Reyes Flores, representante legal de la familia.

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía en una casa aparentemente de descanso ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia Huicalco. La vivienda, deshabitada, se encuentra cerca de un punto que ya había sido inspeccionado en los primeros días de búsqueda sin resultados.

Durante el operativo participaron elementos de la policía municipal de Hueypoxtla, corporaciones de Tizayuca, Hidalgo, binomios caninos de la COBUPEM, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Hueypoxtla y Zumpango. Las labores incluyeron recorridos por ríos y canales de la región, uso de drones y rastreos a pie, reforzándose con base en reportes ciudadanos de posibles avistamientos.

La desaparición de Gael se registró la noche del 2 de noviembre de 2025, cuando salió de su domicilio en San Marcos Jilotzingo acompañado de cinco adolescentes para asistir a una fiesta de disfraces. Todos los menores regresaron a sus casas, excepto él. Al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un boletín de persona desaparecida y activó la Alerta Amber correspondiente.

La familia exige que se esclarezcan los hechos y se finquen responsabilidades. Alfonso Reyes indicó que seguirán de cerca la investigación y buscarán determinar la posible negligencia tanto del municipio como de los organizadores del evento masivo al que asistió el menor, donde presuntamente no existía supervisión en la venta de alcohol.

Anahí Montiel, madre de Gael, había hecho llamados públicos para intensificar la búsqueda y exigir respuestas a las autoridades. “Exijo que la Fiscalía haga su trabajo; no pueden quedarse cruzados de brazos. ¿Qué harían si fuera su hijo?”, declaró en su momento.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento del menor. Familiares informaron que el cuerpo será velado en el domicilio familiar, ubicado en la calle Venustiano Carranza.