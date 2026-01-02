Sismo de 6.5 grados deja dos personas fallecidas y varios heridos

Guerrero, Méx.- Un sismo de magnitud 6.5 grados Richter, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, sorprendió la mañana de este viernes a los habitantes de la región y provocó evacuaciones preventivas, principalmente en Acapulco, una de las zonas donde el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad.

El temblor, originado en la Costa Chica, sacudió amplias zonas de Guerrero y del centro del país, y estuvo acompañado por más de cinco réplicas registradas en territorio guerrerense, de acuerdo con reportes preliminares.

Ante el evento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero activó de inmediato los protocolos de emergencia y desplegó recorridos de verificación para evaluar posibles daños en infraestructura y viviendas.

De manera preliminar, se reportaron cortes de energía eléctrica y de telefonía celular en algunos municipios cercanos al epicentro, así como derrumbes en carreteras y afectaciones en viviendas, sin que hasta el momento se tenga un balance oficial de personas lesionadas.

Acapulco, ubicado a aproximadamente 65 kilómetros del epicentro, fue una de las ciudades con mayor percepción del sismo. Testigos señalaron que el movimiento fue oscilatorio e intenso, con una duración cercana a los 30 segundos, lo que obligó a la activación de protocolos de emergencia y evacuaciones en hoteles de la Zona Dorada y en áreas de la bahía.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el sismo ocurrió a las 07:58 horas, tiempo del centro de México, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, característica que incrementó su percepción en zonas urbanas y costeras.

El organismo precisó que el epicentro se localizó en las coordenadas 16.69° de latitud norte y -99.48° de longitud oeste, dentro de una región sísmicamente activa conocida como la Brecha de Guerrero, donde convergen las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el restablecimiento del suministro eléctrico aún no ha alcanzado el 100% de los usuarios afectados, lo que equivale a 121 mil 666 usuarios que continúan sin energía eléctrica.

“En el Estado de México el servicio ya fue restituido en su totalidad y continúan las labores en Guerrero y Ciudad de México”, señaló la CFE.

Al cierre de esta edición, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado movimientos telúricos en Oaxaca, Baja California, Sonora y Guerrero.

El sismo en Guerrero dejó dos víctimas mortales hasta el momento: una señora que falleció tras el derrumbe de su casa en el estado; y un adulto mayor que al escuchar la alerta sísmica se cayó bajando las escaleras en la Ciudad de México.

Además, en la CDMX se registraron 12 personas lesionadas; mentiras que en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocurrió la caída de plafones, sin que interrumpiera la prestación de servicios de los usuarios.