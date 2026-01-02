Congreso del EdoMéx aprueba descuentos en agua y predial

Toluca, Méx.- El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, destacó que, con el aval de los grupos parlamentarios de morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, y como apoyo a la población de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, el Congreso mexiquense autorizó que los municipios otorguen, durante 2026, una bonificación del 38 por ciento en el pago de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento.

De acuerdo con el dictamen de la iniciativa de la Ley de Ingresos de los Municipios 2026, esta medida beneficiará a personas pensionadas o jubiladas, a quienes acrediten una discapacidad del 50 por ciento o más, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como a personas viudas.

Además, personas de 60 años o más de edad; menores de edad en situación de orfandad; personas en estado de gestión o lactancia; con estado civil soltero que acrediten tener dependientes económicos; personas liberadas con motivo de amnistía estatal; prestadoras de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores, niñas, niños y mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; y personas madres jefas de familia sin ingresos fijos.

El legislador, también coordinador del grupo parlamentario de morena, recordó que el Congreso avaló una bonificación por pago anual anticipado del 8, 6 y 4 por ciento, respectivamente, cuando el pago de estos derechos se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo.

Asimismo, validó la bonificación adicional por concepto de estímulo por cumplimiento en el pago puntual de esta contribución, de los dos últimos años, por 4 y 2 por ciento, aplicable para enero y febrero, respectivamente.

En lo referente al pago anticipado del impuesto predial, se autorizó a las demarcaciones ofrecer descuentos del 8, 6 y 4 por ciento durante enero, febrero y marzo, respectivamente, cuando el pago se realice en una sola exhibición. De igual manera, se mantiene el estímulo por puntual cumplimiento en el pago del predial durante los dos últimos años, con bonificaciones adicionales del 8, 6 y 2 por ciento, aplicables en enero, febrero y marzo, respectivamente.

El decreto detalla que el monto de los apoyos, así como los términos y condiciones para su otorgamiento, se establecerán a través del correspondiente acuerdo de cabildo en cada uno de los municipios de la entidad.