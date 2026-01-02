Presidenta Claudia Sheinbaum descarta recortes a universidades públicas

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existen recortes presupuestales a las universidades públicas del país y afirmó que las dificultades financieras que enfrentan algunas instituciones estatales no obedecen a una disminución de recursos federales, sino principalmente a problemas en sus regímenes de pensiones.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la disminución real de 2.1 por ciento en los recursos de las universidades públicas, derivada del impacto de la inflación, pese a la ampliación presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados. Al respecto, Sheinbaum insistió en que no hay recortes y destacó el trabajo del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, quien mantiene comunicación directa con las universidades para atender esta situación.

“No hay recortes en las universidades públicas. El subsecretario Ricardo Villanueva, quien fue rector de la Universidad de Guadalajara, conoce bien la situación. Las universidades tienen algunos problemas con su régimen de pensiones y otros temas en los que se está apoyando para avanzar en soluciones”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo subrayó que, si bien se respeta la autonomía universitaria, es necesario impulsar esquemas de austeridad al interior de las instituciones, siempre que éstos no afecten las funciones sustantivas como la educación, la investigación y la difusión de la cultura. Señaló que el objetivo es optimizar el gasto administrativo para destinar más recursos a dichas áreas prioritarias.

Asimismo, recordó que el gobierno federal apoyó financieramente a algunas universidades hacia el cierre del año pasado, como ocurrió con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ante sus dificultades económicas.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, las universidades públicas estatales contarán con 113 mil 422 millones 105 mil 942 pesos, que incluyen 108 mil 736 millones 605 mil 942 pesos etiquetados originalmente y cuatro mil 685 millones 500 mil pesos de ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados dentro del ramo 11, Educación.

Esta cifra representa dos mil 863 millones de pesos más respecto a 2025, cuando se asignaron 110 mil 558 millones 399 mil 895 pesos. No obstante, al considerar el deflactor del PIB establecido en los Criterios Generales de Política Económica, el incremento nominal se traduce en una disminución real de 2.1 por ciento.

En otro tema, la mandataria federal aseguró que si fuera necesario sostendría una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo largo de este año, con motivo de los preparativos del Mundial de Fútbol 2026 y las negociaciones del T-MEC.

De esta manera afirmó que existe comunicación permanente con las autoridades económicas, políticas y comerciales de ambos países.

La titular del Ejecutivo puntualizó que primero se debe esperar la evolución de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que, a medida en que se desarrollen las conversaciones entre ambos gobiernos, se podría concretar una reunión de alto nivel. Puntualizó que es necesario esperar entre dos y tres semanas para conocer bajo qué condiciones se dará la revisión del acuerdo comercial de la región norte de América.

Por otra parte, un fuerte sismo de magnitud 6.5, registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en diversas entidades del país, incluida la Ciudad de México, y provocó la suspensión momentánea de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, para permitir la evacuación preventiva del recinto.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas, con epicentro ubicado a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Al momento del sismo, la mandataria respondía preguntas de los reporteros en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, cuando sonaron los altavoces de la alerta sísmica y la notificación en teléfonos celulares, por lo que pidió evacuar el inmueble con calma y orden. Tras el desalojo y una revisión ocular realizada por el comité interno de Protección Civil, se descartaron daños en el recinto y se autorizó el regreso de la presidenta, funcionarios y representantes de los medios de comunicación para reanudar la mañanera.

“Hasta ahora nos dijeron que ya podíamos regresar. Es una revisión ocular; todos los edificios públicos tienen un comité de Protección Civil que orienta y hace las revisiones para informar que se puede regresar”, explicó Sheinbaum.

Al retomar la conferencia, la presidenta informó que sostuvo comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le indicó que el comité estatal de emergencias sesionaría para realizar una evaluación integral. De manera preliminar, señaló, no se reportan daños graves en la entidad.

Asimismo, Sheinbaum indicó que, tras un primer sobrevuelo del agrupamiento Cóndores en la Ciudad de México, tampoco se reportaron afectaciones, aunque aseguró que las autoridades permanecerán atentas a la información oficial. “Hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero. En la Ciudad de México tampoco se reportan daños, pero vamos a estar pendientes para seguir informando”, comentó.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) informó que la alerta sísmica se activó en Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelia, Colima, Puebla, Cuernavaca y Toluca.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que el sismo fue percibido de manera fuerte en la Ciudad de México y Guerrero; moderada en Morelos; y ligera en el sur de Jalisco, diversas regiones de Oaxaca, Tabasco y el municipio de Cuauhtémoc, Colima.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca descartó afectaciones a la población o a la infraestructura. Su titular, Manuel Maza Sánchez, informó que la percepción fue leve en la mayor parte del estado, con mayor intensidad en la región de la Costa por su cercanía al epicentro, sin reportes de daños en la zona hotelera del Pacífico.

Las autoridades federales y estatales exhortaron a la población a mantener la calma, atender las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de medios y canales oficiales mientras continúan los monitoreos en las zonas cercanas al epicentro.