Policía de Metepec detiene a tres personas por robo y allanamiento

Metepec, Méx.- En dos operativos distintos, elementos de la Policía Municipal de Metepec lograron la detención de tres personas presuntamente vinculadas con los delitos de robo a casa habitación y allanamiento de morada, luego de recibir reportes a los números de emergencia.

Según informó la corporación, los oficiales respondieron de manera inmediata, localizaron a los sospechosos y procedieron a su aseguramiento, quienes quedaron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Policía Municipal de Metepec para garantizar la seguridad y protección del patrimonio de las familias, reforzando la vigilancia en distintas zonas del municipio.

La dependencia destacó que mantiene operativos permanentes y atención rápida a los reportes ciudadanos, como parte de su compromiso con la tranquilidad de la población y la prevención del delito.