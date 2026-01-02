Mantienen viva la tradición de fotografiarse con los Reyes Magos en Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.– En el corazón de la capital mexiquense, la ilusión y la convivencia familiar invaden con la tradicional instalación de los Reyes Magos, donde decenas de familias acuden para tomarse la fotografía del recuerdo en vísperas del 6 de enero.

Este año, Melchor, Gaspar y Baltasar se encuentran ubicados a un costado de la iglesia de la Santa Veracruz, convirtiéndose en un punto de encuentro para chicos y grandes.

Desde temprana hora, madres, padres, abuelos y niñas y niños se dan cita para capturar este momento especial, que para muchas familias representa una costumbre que ha pasado de generación en generación. Las sonrisas, los globos y las listas de deseos acompañan la escena, en un ambiente festivo que refuerza la magia del Día de Reyes.

Para los asistentes, la fotografía con los Reyes Magos no solo es un recuerdo visual, sino un símbolo de unión familiar y de esperanza. Algunos padres destacan que llevar a sus hijos forma parte de enseñarles tradiciones que marcaron su propia infancia, mientras que los pequeños viven con emoción el encuentro previo a la llegada de los regalos.

La presencia de los Reyes Magos también dinamiza la vida social del centro de Toluca, ya que comerciantes, fotógrafos y transeúntes se suman a la celebración, generando un ambiente de cercanía y alegría colectiva. La zona aledaña a la iglesia de la Santa Veracruz se llena de colores, risas y momentos compartidos.

Así, esta tradición continúa siendo un espacio de convivencia y memoria, donde cada fotografía se convierte en un testimonio del espíritu festivo que caracteriza a la capital mexiquense durante la temporada de Reyes Magos.