LXII Legislatura aprueba aumento de fondos para municipios mexiquenses en 2026

Toluca, Méx.- La LXII Legislatura mexiquense autorizó que, en 2026, las transferencias a los municipios asciendan a 71 mil 349 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento de 4 mil 001 mdp (5.94 por ciento) respecto a 2025, cuando se aprobaron 67 mil 347 mdp.

Este monto incluye participaciones, aportaciones y el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), contemplado dentro del presupuesto de egresos autorizado a iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De los 71 mil 349 mdp, los municipios tendrán 42 mil 835 mdp de participaciones, 2 mil 500 mdp del FEFOM y 26 mil 13 mdp de aportaciones. De esta última cantidad, 7 mil 641 mdp corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y 18 mil 371 mdp al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En el 2025, los 67 mil 347 mdp que tuvieron los municipios correspondieron a 39 mil 378 mdp para participaciones, 25 mil 469 mdp para aportaciones y 2 mil 500 mdp del FEFOM.

Cabe señalar que los recursos para el FEFOM buscan fortalecer la capacidad municipal para llevar a cabo inversión pública productiva que contribuya sustancialmente al desarrollo regional.

La Secretaría de Finanzas deberá publicar, a más tardar el 16 de febrero de 2026, las fórmulas y variables que se utilizarán para determinar el monto asignado a cada municipio de los recursos del FEFOM, así como los lineamientos para su utilización y criterios de aplicación.

Estos recursos son de beneficio colectivo, por lo que ninguna autoridad judicial, administrativa, laboral, fiscal o de cualquier otra materia, podrá emitir disposición alguna para su embargo, y no pueden estar sujetos a ninguna retención, salvo las correspondientes al Programa Especial FEFOM.