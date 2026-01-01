Vinculan a proceso a dos sujetos por robo de camión y privación ilegal de la libertad

Cuautitlán.— Por su probable participación en los delitos de robo de vehículo con violencia y privación ilegal de la libertad, un juez con sede en Cuautitlán dictó auto de vinculación a proceso en contra de Fernando “N” y Rubén “N”, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportara los datos de prueba suficientes.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 20 de diciembre de 2025, cuando la víctima conducía un vehículo de transporte de carga Kenworth tipo Torton, modelo 2014, por la colonia Plan de Guadalupe, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. En ese punto, el operador fue interceptado por los ahora imputados, quienes descendieron de una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2011, y lo amenazaron con armas de fuego.

Los agresores habrían privado de la libertad al conductor durante aproximadamente tres horas, con la finalidad de despojarlo de la mercancía que transportaba en la unidad.

Posteriormente, el camión fue trasladado a un terreno baldío ubicado en la colonia Barrio Santiaguito, en el municipio de Tultitlán, donde un grupo de cinco sujetos, entre ellos los hoy vinculados a proceso, comenzó a descargar la mercancía consistente en 755 bultos de azúcar.

La detención se logró gracias a la activación de un dispositivo de geolocalización del vehículo de carga, lo que permitió que elementos de la policía municipal acudieran al lugar y aseguraran a los probables responsables.

Tras su captura, Fernando “N” y Rubén “N” fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región. Luego de analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada.