Alexis Vega inicia 2026 agradecido tras un 2025 de contrastes

Toluca, Méx.- Con un mensaje de agradecimiento y reflexión, Alexis Vega dio la bienvenida al año nuevo, luego de vivir un 2025 lleno de contrastes, tanto en lo deportivo como en lo personal. El capitán del Toluca reconoció que fue un año de grandes logros colectivos, aunque marcado en su recta final por lesiones que le impidieron cerrar de la mejor manera.

A través de sus redes sociales, el dorsal 9 de los Diablos Rojos compartió su sentir sobre el año que concluyó y dejó claro que el 2026 será determinante en su carrera profesional, no solo por la responsabilidad de refrendar los títulos con Toluca, sino también por la oportunidad de disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

“2025 gracias por este año de contraste. Un año donde en lo profesional me lo has dado todo, muchos logros y sueños cumplidos, pero también con noticias complejas que quedarán marcadas en mí y en mi familia”, escribió el futbolista, quien acompañó su publicación con una serie de imágenes de los momentos más significativos de su temporada.

Entre ellos, destacan los dos campeonatos de Liga, el Campeón de Campeones, la Campeones Cup con Toluca, así como el título de la Copa Oro con el representativo nacional.

“Agradezco cada capítulo de este año; un año de desafíos, aprendizajes, alegrías y reflexiones profundas. Gracias por todo lo vivido”, añadió.

Vega también subrayó que se siente bendecido por los momentos felices y agradecido por las lecciones que llegaron acompañadas de tristeza. “El 2026 es todo o nada”, sentenció el atacante mexicano.

La publicación generó cientos de reacciones por parte de aficionados escarlatas, quienes expresaron su admiración y agradecimiento al capitán por un 2025 histórico, repleto de títulos.

Tras el bicampeonato, Alexis Vega continuó trabajando en su recuperación física, incluso mientras algunos de sus compañeros se encontraban de vacaciones. Será este viernes 2 de enero cuando el delantero y el resto del plantel de Toluca regresen a la actividad, de cara al arranque del Torneo Clausura 2026.

El debut de los Diablos Rojos en el nuevo certamen será el 10 de enero, a las 21:00 horas, cuando visiten a Monterrey en el Estadio BBVA.