Papa León XIV inicia 2026 con un llamado a la paz mundial

Ciudad del Vaticano.— El papa León XIV inauguró el año 2026 con un llamado a la paz, con especial énfasis en los países “ensangrentados por los conflictos” y en las familias heridas por la violencia y el dolor, durante las celebraciones del Año Nuevo en el Vaticano.

El pontífice celebró la misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro y, posteriormente, dirigió una oración especial al mediodía desde su estudio con vista a la plaza, la cual se encontraba llena de peregrinos y turistas, en una jornada marcada por el clima frío y soleado.

León XIV recordó que el 1 de enero la Iglesia Católica conmemora el Día Mundial de la Paz, motivo por el cual invitó a los fieles a elevar una oración conjunta.

“Oremos todos juntos por la paz: primero, entre las naciones ensangrentadas por los conflictos y el sufrimiento, pero también dentro de nuestras casas, en las familias heridas por la violencia o el dolor”, expresó el Papa.

Tras una intensa temporada navideña, el pontífice tendrá unos días de descanso antes de presidir la festividad de la Epifanía, el próximo 6 de enero, fecha en la que también se cerrará oficialmente el Año Santo 2025, celebración que se realiza cada cuarto de siglo y que atrajo a millones de peregrinos a Roma.

Posteriormente, León XIV encabezará una reunión de dos días del Colegio Cardenalicio, integrado por los cardenales electores que participaron en el cónclave y por aquellos mayores de 80 años que, aunque no votaron, continúan formando parte del colegio.

Con esta convocatoria, el Papa retoma una tradición histórica —práctica que fue limitada durante el pontificado de Francisco— de consultar periódicamente a los cardenales sobre el gobierno de la Iglesia Católica, que cuenta con alrededor de 1.400 millones de fieles en todo el mundo.