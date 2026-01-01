Refuerza Gobierno del EdoMéx estrategia contra gusano barrenador, tras un caso detectado en Tlatlaya

Metepec, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, refuerza la estrategia de prevención contra el gusano barrenador, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), luego de detectar un caso en el municipio de Tlatlaya, el primero registrado en la entidad.

Lo anterior fue confirmado por el Senasica y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

De acuerdo con la Dirección de Sanidad de la Secretaría del Campo del Estado de México, la llamada “gusanera” fue detectada en la herida de una cabra que no fue atendida.

Las autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos; no obstante, hasta el momento la alerta sanitaria se mantiene en fase preventiva.

Antonio Huerta Alba, Director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó a las y los ganaderos de la región sur del estado, principalmente, a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso; recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas; además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

Explicó que el mecanismo de infestación ocurre cuando la hembra adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como la nariz, el ombligo de animales recién nacidos o los genitales tras el parto.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran los procedimientos quirúrgicos realizados sin cuidados posteriores adecuados, como la castración o el descorne; y heridas provocadas por accidentes o peleas entre animales.

Asimismo, se indicó la importancia de aplicar polvo curativo y preventivo en las heridas, como el compuesto Cumafos + Propoxur; y en caso de detectar gusaneras activas, reportarlas de inmediato.

Las autoridades subrayan la necesidad de impulsar programas comunitarios de control, ya que de no aplicar medidas preventivas, el ciclo de infestación puede continuar y afectar a toda la región.

Si bien es poco probable que el gusano barrenador se extienda a otras zonas del Estado de México, la región sur es considerada prioritaria debido a su clima cálido y a que concentra la mayor actividad ganadera de la entidad.

Por ello, el Gobierno del Estado de México, refuerza las acciones preventivas con personal y recursos adicionales en dicha región, además de fortalecer la coordinación con organizaciones ganaderas, autoridades federales y los gobiernos de Guerrero, Morelos y Michoacán.

En próximos días se realizará una reunión con los presidentes municipales y organismos ganaderos del sur del Estado de México y el Gobierno Federal para fortalecer la estrategia de prevención, atención y difusión contra el gusano barrenador.

Los reportes se pueden realizar a las autoridades correspondientes, entre ellas el Senasica, el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), la CPA y/o la Secretaría del Campo del Estado de México, a los teléfonos:

Campaña Nacional contra el Gusano Barrenador SENASICA-DINESA

Reporta al teléfono: 800 751 21 00.

WhatsApp: 55 3996 44 64.

Correo electrónico:

[email protected]

Secretaría del Campo del Estado de México

Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria

Teléfono: 722 275 64 00, extensión: 17094.

Correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]