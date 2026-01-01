Condiciones atmosféricas continúan adversas para los Valles de Toluca y Tianguistenco

Metepec, Méx.– La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informa que se mantienen las acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Lo anterior, en virtud de que a las 15:00 horas se registraron valores máximos de 114 y 94 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, en los municipios del mismo nombre.

La dependencia se encuentra trabajando en coordinación con los municipios de las ZMVT y ZMST para llevar a cabo las acciones del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST) por partículas.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas que contribuyeron a la concentración de partículas PM2.5 y PM10, continúan siendo adversas para su dispersión, viento débil y estabilidad atmosférica, por lo que los modelos de pronóstico meteorológico señalan que esta situación se mantendrá durante el día.

Se exhorta a los mexiquenses a apoyar en la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo al evitar la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas; disminuir el uso de automóvil, y tomar medidas para reducir la contaminación del aire en industrias, comercios, servicios y en el hogar.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal continuará con la vigilancia y las acciones que establece el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco durante la temporada invernal 2025-2026, e informará la evolución de la misma a las 20:00 horas.

No obstante, la dependencia estatal sugiere estar atentos sobre la calidad del aire, así como del programa en https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire y http://proaire.edomex.gob.mx/bibliografia.