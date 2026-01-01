Detectan primer caso de gusano barrenador en EdoMéx

Tlatlaya, Méx.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), y la Comisión México–Estados Unidos de la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) detectó el primer caso de gusano barrenador en el municipio de Tlatlaya.

De acuerdo con la Dirección de Sanidad de la Secretaría del Campo del Estado de México, la llamada “gusanera” fue detectada en la herida de una cabra que no fue atendida, por lo que las autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos; pero hasta el momento la alerta sanitaria se mantiene en fase preventiva.

La Dirección de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó a las y los ganaderos de la región sur del estado, principalmente, a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso; recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas; además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

Explicó que el mecanismo de infestación ocurre cuando la hembra adulta del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas recientes o mucosas, como la nariz, el ombligo de animales recién nacidos o los genitales tras el parto.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran los procedimientos quirúrgicos realizados sin cuidados posteriores adecuados, como la castración o el descorne; y heridas provocadas por accidentes o peleas entre animales.

Asimismo, se indicó la importancia de aplicar polvo curativo y preventivo en las heridas, como el compuesto Cumafos + Propoxur; y en caso de detectar gusaneras activas, reportarlas de inmediato.