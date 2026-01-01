300 mil familias de Ecatepec inician el año con agua en red y beneficios económicos

Ecatepec, Méx.- El Gobierno Municipal de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, invita a los contribuyentes a aprovechar los descuentos en el pago del impuesto predial y agua potable a partir del 2 de enero de 2026.

Actualmente, 300 mil familias ya cuentan con el suministro de agua por la red gracias a que, durante el primer año de gobierno, se trabajó a marchas forzadas para rehabilitar pozos e infraestructura hidráulica. Por ello, a partir de este año, los beneficiarios contarán con importantes estímulos económicos en el pago del servicio.

La Tesorería Municipal y Sapase han instalado módulos de pagos en la explanada de la Presidencia Municipal, donde brindarán servicio de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. En el lugar, se contará con la presencia de paramédicos de Protección Civil para atender cualquier emergencia.

También los ecatepenses podrán acudir a pagar sus impuestos a las receptorías instaladas en Granjas Valle, Mexipuerto, Santa Clara, Pabellón Ecatepec, La Pirámide, Center Plazas y Paseo Ventura, principalmente.aEn el pago del impuesto predial 2026, la Tesorería brindará descuentos del 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo; mientras que los grupos vulnerables recibirán una bonificación de hasta el 34%. También habrá un beneficio adicional para contribuyentes cumplidos.

Por su parte, Sapase otorgará en enero descuentos del 8% más un 4% adicional para usuarios cumplidos; 6% en febrero más un 2% a quienes están al corriente; y un 4% en marzo. Además, los grupos vulnerables recibirán una bonificación del 38%.El Gobierno del Cambio con Honestidad invita a los habitantes de Ecatepec a cumplir a tiempo con sus contribuciones para fortalecer los servicios públicos y aprovechar estos descuentos que benefician a su economía.