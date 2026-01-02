GEM imparte maestría para la paz de la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso

San Felipe del Progreso, Méx.– Para procurar ambientes de paz en los planteles escolares, el Gobierno mexiquense, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), plantel San Felipe del Progreso, imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares.

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, señaló que la violencia se origina sobre todo por la intolerancia a las diferencias culturales que causan daños físicos y emocionales a los alumnos, así como discriminación e injusticia, de ahí la importancia de formar profesionales con enfoque intercultural para la paz, que analicen los conflictos, propongan soluciones y contribuyan a que se recupere la dignidad de las víctimas.

Martín Ronquillo Arvisu, coordinador de la maestría en el UIEM de San Felipe del Progreso, precisó que el postgrado surgió de la: “necesidad de profesionalizar a los licenciados de la región que ya trabajan en ámbitos educativos, espacios municipales y en instituciones de gobierno”; además de analizar cuál es el origen del conflicto que se da en espacios escolares o en las comunidades.

Respecto al postgrado, Sandra Jerónimo Salinas, Contadora Pública y estudiante de la maestría comentó: “me gustaría aplicar los conocimientos que voy a adquirir aquí. Una vez que ejercí la docencia como tal y me encantó hacer eso, decidí estudiar Pedagogía”.

Por su parte Nancy Piña Dionicio, egresada de la carrera de Salud Intercultural y alumna del postgrado, habló de su motivación: “el poder contribuir, ya que yo pertenezco a una comunidad mazahua rural”; mientras que José Luis Barrera Rojas, administrador y estudiante de la maestría, tiene claro su objetivo: “adquirir conocimientos, herramientas, habilidades, seguir formándome y posteriormente ejercer la docencia”.

Al concluir, los profesionistas podrán desarrollarse como mediadores para resolver conflictos en todos los niveles educativos, crear programas de convivencia intercultural que propicien aprendizajes en un ambiente de paz, solucionar diferencias en sus comunidades e incluso, si hablan mazahua, otomí u otra lengua, fungir como intérpretes y mediar entre pobladores y autoridades que requieran su opinión.

Cabe destacar que la maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares que inició en 2020 en la UIEM, consta de cuatro semestres que incluyen entre otras asignaturas; Teorías de la violencia, Perspectiva de género y derechos humanos; Diversidad étnica e intercultural en la entidad; e Investigación cualitativa orientada al análisis de las violencias escolares.

El postgrado también se imparte en la Escuela Normal de Ecatepec, la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl y en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, en el municipio de Tlatlaya.