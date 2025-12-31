Santos Laguna oficializa la llegada de Ezequiel Bullaude para el Clausura 2026

Torreón.— Santos Laguna hizo oficial la contratación del mediocampista argentino Ezequiel Bullaude, quien desde la semana pasada ya se encontraba integrado a los trabajos del primer equipo Albiverde. El futbolista llega a la institución en calidad de transferencia temporal con opción a compra, de cara al Torneo Clausura 2026.

Luego de estampar su firma y superar satisfactoriamente las pruebas físicas y médicas, Bullaude quedó registrado de manera oficial como parte de la plantilla que presentará el conjunto lagunero, donde se perfila para ocupar una posición clave en el esquema del técnico Francisco Rodríguez.

Nacido el 26 de octubre de 2000 en Maipú, Argentina, el volante de 25 años arriba a la Comarca Lagunera con la misión de aportar dinamismo y equilibrio en el mediocampo dentro del proyecto deportivo del club.

El futbolista realizó su formación y debut profesional con Godoy Cruz, antes de vestir la camiseta de Boca Juniors en el futbol argentino. En 2022, dio el salto al futbol europeo al incorporarse al Feyenoord de los Países Bajos, con el que disputó la Eredivisie y la UEFA Europa League, además de sumar minutos con el Fortuna Sittard.

Su experiencia más reciente fue en el futbol mexicano con Xolos de Tijuana, previo a concretarse su llegada a Santos Laguna.Dentro de su palmarés, destaca el título de la Eredivisie conseguido con el Feyenoord en la Temporada 2022-2023, uno de los logros más importantes de su carrera.

En el aspecto futbolístico, Ezequiel Bullaude se distingue por su dinamismo, buena lectura de juego y capacidad para incorporarse al ataque, cualidades que le permiten contribuir tanto en labores ofensivas como en el equilibrio de la zona media.Con su incorporación, Bullaude se convierte en el tercer refuerzo extranjero de Santos Laguna para el Clausura 2026, tras las llegadas del argentino Lucas di Yorio y el ecuatoriano Carlos Gruezo.