Funcionaria municipal de Tecámac sufre ataque armado cerca de su domicilio

Tecámac.— Una colaboradora del gobierno municipal de Tecámac, identificada como Tania “N”, fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba cerca de su domicilio a bordo de un vehículo oficial, informaron autoridades locales.

El hecho fue confirmado por la presidenta municipal, Rosi Wong Romero, quien a través de sus redes sociales detalló que la servidora pública resultó herida en un brazo y que recibe atención médica, sin que hasta el momento se reporten lesiones que pongan en riesgo su vida.Tras la agresión, elementos de la Guardia Civil desplegaron labores de contención e investigación en la zona sur del municipio, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque y esclarecer los daños materiales ocasionados a la unidad oficial.

La alcaldesa condenó enérgicamente el atentado y advirtió sobre un clima de hostilidad política en Tecámac, al señalar que este hecho se suma a amenazas previas dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios de la administración local.

Wong Romero adelantó que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.