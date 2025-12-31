Realizan operativo contra el comercio ambulante en el centro de Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Para contener el comercio ambulante, se desplegó un operativo especial en las principales calles del Centro Histórico de Toluca.

De acuerdo con la administración municipal, el objetivo fue reqllAr la contención del comercio informal en el primer perímetro de la ciudad, particularmente en la zona de Los Portales, en donde puntos de acceso y andadores se ven invadidos por comerciantes de todo tipo de mercancías.

El comercio en la vía pública, se realiza sin autorización, si bien durante los últimos días se registró una contención positiva del ambulantaje, este 31 de diciembre se vio la ocupación excesiva y desproporcionada del espacio público incluyendo pasillos, banquetas, pasos peatonales, jardineras, bancas e infraestructura pública diversa, sin autorización, por lo que, el gobierno local determinó ejercer el acto de autoridad y proceder al retiro de los comerciantes irregulares, instalados en el primer cuadro de la ciudad.

Para esta acción, el Gobierno municipal concentró un estado de fuerza conformado por 70 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, 35 elementos de Sustentabilidad Vial y 40 integrantes de la Dirección General de Gobierno, quienes iniciaron el operativo con el fin de mantener el orden y salvaguardar la integridad de peatones, visitantes y comerciantes establecidos.