Activan Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en los Valles de Toluca y Tianguistenco por año nuevo

Metepec, Méx.– La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informa que se realizan acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Lo anterior, derivado de que a las 9:00 horas de este 1 de enero se registraron valores máximos de 88 y 83 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de concentración de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán en los municipios del mismo nombre.

Como resultado de las actividades propias de las festividades de año nuevo, la noche del 31 de diciembre de 2025 y la madrugada del día 1 de enero de 2026, se registraron concentraciones elevadas de partículas PM2.5; esto derivado de eventos extraordinarios como fogatas y quema de pirotecnia, propias de la celebración, así como la presencia de estabilidad atmosférica e inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.

Las acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica se activan en cumplimiento al Acuerdo por el que se establece el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, publicado el 31 de octubre de 2025, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. Entre las que se encuentran:

Medidas Aplicables en Salud