ONU califica de “escandalosa” la revocación de permisos a ONG en Gaza

Ginebra.— El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de “escandalosa” la decisión del gobierno de Israel de revocar los permisos de operación a 37 organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza, al considerar que se trata de una nueva restricción ilegal al acceso de ayuda en el enclave palestino.

En un pronunciamiento oficial, Türk lamentó que esta medida forme parte de una serie de acciones que obstaculizan el trabajo humanitario, entre ellas la prohibición impuesta por Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), así como ataques contra organizaciones no gubernamentales israelíes y palestinas, en un contexto de crecientes dificultades de acceso para Naciones Unidas y otros organismos de asistencia.

El alto comisionado recordó que el Parlamento israelí aprobó el pasado lunes 29 de diciembre, en tercera lectura, una legislación que prohíbe el suministro de electricidad y agua a instalaciones propiedad de la UNRWA.

La norma fue avalada con 59 votos a favor y siete en contra, y obliga a los proveedores de servicios básicos a desconectar suministros, además de bloquear comunicaciones y servicios bancarios o financieros del organismo, de acuerdo con información publicada por The Times of Israel.

Ante este escenario, Türk instó a la comunidad internacional a adoptar “medidas urgentes” y a exigir a Israel que permita de inmediato el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria en Gaza. Advirtió que estas suspensiones arbitrarias profundizan una situación ya crítica para la población civil.

Asimismo, recordó a Israel su obligación, conforme al derecho internacional, de garantizar el suministro de bienes esenciales para la vida cotidiana en Gaza, lo que incluye permitir y facilitar la entrada de ayuda humanitaria.Por su parte, el Gobierno palestino condenó la entrada en vigor de la orden israelí que revoca los permisos de operación de las ONG en Gaza, al calificarla como una medida “arbitraria” cuyo objetivo sería eliminar a posibles testigos de violaciones al derecho internacional.

En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó que estas organizaciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital, especialmente en la Franja de Gaza, y denunció que el pueblo palestino enfrenta genocidio y hambruna, situaciones que —aseguró— Israel ha utilizado como arma de guerra.