Emite Gobierno del EdoMéx recomendaciones para compra y uso de pirotecnia en fiestas de año nuevo

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), emite recomendaciones de prevención para la compra y uso de pirotecnia en celebraciones de fin de año.

• No comprar ni usar pirotecnia prohibida; denunciar al 086 para ayudar a erradicar estos productos.

• Solo las personas adultas deben encender la pirotecnia; no es un juguete para niñas y niños.

• No utilizar pirotecnia en lugares cerrados; quemarla siempre a más de 10 metros de distancia, lejos de personas, animales y objetos inflamables.

• Encender una pieza a la vez y mantener las demás a distancia segura.

• No encender pirotecnia en la mano, siempre hacerlo en el suelo.

• Usar encendedores de punta larga, extender el brazo y alejar el rostro al encender.

• En cuanto se encienda la mecha, alejarse lo más pronto posible y mantener distancia segura.

• No guardar pirotecnia en los bolsillos. Mantener las piezas en un lugar seguro y separado de la quema.

El Imepi, en colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y las fuerzas armadas, realiza recorridos diarios de vigilancia y supervisión en los centros de venta autorizados con Permiso General de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para verificar las medidas de prevención y seguridad.

Cumpliendo con las nuevas reformas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 2025 en el Artículo 1º Bis, el Imepi pone a disposición de la población una campaña educativa permanente de prevención en el uso de la pirotecnia, llamada PiroCatálogo Artesanal.

En dicha página se comparten recomendaciones de seguridad por medio de videos ilustrativos de productos vendidos en los mercados con Permiso General de la Defensa. Se encuentra disponible para la población en: https://imepi.edomex.gob.mx/pirocatalogo-artesanal.

El Imepi pone a disposición la línea 722-275-8200, extensión 10785 para brindar atención, orientación y acompañamiento a usuarios y productores.