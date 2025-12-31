Produce EdoMéx más de 7 mil toneladas de pescado en centros acuícolas durante 2025

Metepec, Méx.– Durante 2025, el Gobierno del Estado de México produjo 7 mil 805 toneladas de carne de pescado a través de sus tres centros acuícolas operados por la Secretaría del Campo, con el objetivo de mejorar la alimentación y generar alternativas productivas en comunidades rurales.

La producción superó 33 millones de crías de carpa, tilapia, trucha y rana toro, las cuales se distribuyeron en pequeñas unidades de producción, presas y bordos de más de 20 municipios mexiquenses, en beneficio directo de mil 250 personas y sus familias.

La carpa concentra el mayor volumen de producción, con más de 28 millones 400 mil crías, equivalentes a 6 mil 628 toneladas de carne, cultivados en el Centro Acuícola “Tiacaque”, ubicado en el municipio de Jocotitlán.

En el Centro Acuícola “La Paz”, en Villa Guerrero, se produjeron 3 millones 421 mil 360 organismos de tilapia, con un volumen estimado de 798 toneladas; así como 413 mil 850 organismos de rana toro, equivalentes a 96 toneladas. En tanto, en el Centro Acuícola de Calimaya seobtuvieron 1 millón 215 mil 869 crías de trucha, con una producción aproximada de 283 toneladas de carne.

Durante el presente año, los tres centros obtuvieron el Certificado de Sanidad Acuícola, otorgado por el Gobierno de México, lo que garantiza que los organismos producidos estén libres de enfermedades.

La actividad acuícola se desarrolla principalmente en municipios como Amanalco, Donato Guerra, Jiquipilco, Malinalco, Valle de Bravo, Acambay, Jilotepec, Almoloya de Juárez, Temascalcingo, Villa Victoria, Ixtapan de la Sal, Tianguistenco, Tejupilco, Zumpahuacán, Calimaya y Santo Tomás de los Plátanos.

Entre los principales puntos de comercialización del pescado mexiquense destacan Ocoyoacac, en el corredor turístico de La Marquesa, así como Villa del Carbón, Isidro Fabela, Jilotzingo y Nicolás Romero, que integran el Corredor Monte Alto.

La producción obtenida en 2025 contribuye al incremento del consumo de pescado en la entidad, donde actualmente el promedio es de 9 kilogramos por persona al año, con la meta de acercarse a la media nacional de 13 kilogramos anuales.