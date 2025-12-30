Vinculan a proceso a sujeto por secuestro exprés

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel “N”, investigado por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, cometido en agravio de un transportista en la autopista Chamapa–Lechería, hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales y medios informativos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, cuando la víctima circulaba en una unidad de transporte de carga marca Ford sobre la autopista Lechería-Chamapa, a la altura de la colonia El Cristo, en el municipio de Naucalpan, acompañado por un vehículo escolta con dos elementos de seguridad privada. En ese punto, un camión tipo torton, una Nissan NP300 y un vehículo Ibiza color negro cerraron el paso a la unidad de custodia, mientras uno de los agresores realizó disparos de arma de fuego para impedir que continuaran su marcha.

Posteriormente, a la altura de la colonia Puente de Piedra, los mismos vehículos alcanzaron la unidad de carga conducida por la víctima. En ese sitio, el ahora investigado y tres sujetos más habrían amenazado al conductor con armas de fuego, privándolo de la libertad para despojarlo del vehículo y de la mercancía transportada, consistente en piezas de bisutería con un valor superior a 545 mil pesos, propiedad de una empresa particular. Según las indagatorias, Miguel Ángel “N” fue quien abordó y condujo la unidad robada.

Los hechos fueron difundidos en material videográfico captado por el sistema de seguridad del transporte de carga, el cual circuló ampliamente en plataformas digitales y medios de comunicación.

Derivado de las investigaciones, la FGJEM identificó a Miguel Ángel “N” como uno de los probables responsables, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada, permitiendo su ingreso a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía recordó que, conforme a la ley, Miguel Ángel “N” debe ser considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria en su contra.