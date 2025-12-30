Tramo Observatorio–Santa Fe de El Insurgente, en pruebas finales

Toluca, Méx.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente” se encuentra en su etapa final, con la realización de pruebas operativas en el tramo Observatorio–Santa Fe, uno de los segmentos más esperados del proyecto ferroviario.

De acuerdo con la SICT, estas pruebas permitirán avanzar hacia la apertura del servicio completo, lo que facilitará próximamente los traslados desde la Ciudad de México hasta Zinacantepec, en el Estado de México, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la conectividad entre ambas entidades.

Autoridades federales destacaron que este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la movilidad urbana y regional, al ofrecer una alternativa de transporte moderno, seguro y eficiente, que beneficie a miles de usuarios que diariamente se desplazan entre la zona metropolitana y el Valle de Toluca.

Finalmente, señalaron que con la conclusión de esta etapa se dará un paso clave para consolidar el sistema ferroviario interurbano, reiterando el compromiso de brindar una movilidad más ágil y sustentable para la población.

Además de mejorar la movilidad, el Tren Interurbano México–Toluca contribuirá a disminuir la carga vehicular en una de las zonas con mayor congestionamiento del país, así como a reducir emisiones contaminantes, al incentivar el uso del transporte público sobre el automóvil particular.

Las autoridades reiteraron que, una vez concluidas las pruebas técnicas y de seguridad, se informará de manera oficial la fecha de apertura total del tramo, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales institucionales para conocer los avances y próximos anuncios relacionados con este proyecto estratégico.