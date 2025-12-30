Incendio en vivienda de Ecatepec moviliza a cuerpos de emergencia

Ecatepec, Méx.- Un incendio registrado al interior de una vivienda movilizó a cuerpos de emergencia del municipio de Ecatepec, luego de un reporte emitido por el Centro de Mando.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Atención Prehospitalaria, Rescate Urbano y Bomberos municipales, bajo la coordinación del titular de Protección Civil, Juan Jesús Clara González.

Al arribar al domicilio, los cuerpos de auxilio localizaron un incendio de basura, ropa y madera en el patio de la vivienda, con una superficie aproximada de 20 metros cuadrados. Debido a la magnitud del siniestro, los bomberos, con apoyo del Batallón 33 de voluntarios, realizaron labores para controlar y extinguir las llamas.

Durante las tareas de remoción de escombros fue localizado un hombre de 47 años, quien presentó intoxicación por inhalación de humo y se encontraba en estado etílico. Tras ser valorado por personal de atención prehospitalaria y al encontrarse estable, no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, el área fue asegurada por los cuerpos de emergencia con el objetivo de prevenir una posible reignición del fuego, sin que se reportaran más personas lesionadas.