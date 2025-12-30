Ricardo Moreno cierra 2025 con más obras para Toluca

Toluca, Méx.- El Gobierno municipal de Toluca avanza sin pausas en la mejora de la infraestructura vial con la rehabilitación de la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Texcoco, entre Paseo Matlatzincas y 21 de Marzo, delegación Sánchez, que beneficiará de manera directa a cerca de 12 mil personas.

El alcalde Ricardo Moreno realizó la supervisión de la repavimentación de esta importante obra emprendida con visión de género, pues conecta con el Centro de Justicia para las Mujeres, con lo que, dijo, “refrendamos la voluntad de la presente administración de brindar espacios públicos seguros para la ciudadanía, principalmente para las toluqueñas, pues es una prioridad salvaguardar sus derechos y lograr una vida libre de violencia para nuestras niñas, adolescentes y mujeres”.

Los trabajos de la Dirección General de Obra Pública consistieron en el fresado y pavimentación con carpeta asfáltica de 14 mil 76 m² de superficie de rodadura, así como renivelación de 20 rejillas pluviales, 30 pozos de visita y cinco rejillas tipo Irving, además del balizamiento de mil 557 metros lineales.

Es importante destacar que en un inicio la vialidad no contemplaba el tránsito pesado; sin embargo, por el crecimiento de la población de Toluca debió hacerlo, por lo que se colocará asfalto de excelente calidad para aguantar el peso.

Las obras continuarán en la capital mexiquense, pues es compromiso del Presidente Municipal recuperar las calles, aumentar la movilidad, seguridad y conectividad, por el bienestar de las familias.