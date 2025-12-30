Toluca invita a aprovechar descuentos por pago anual del agua 2026

Toluca, Méx.- En apoyo a la economía de las familias toluqueñas y fomentar el cumplimiento responsable, el Gobierno municipal a través del Organismo Agua y Saneamiento, invitan a la población aprovechar los beneficios de ser un usuario cumplido y realizar el pago anual del servicio de agua correspondiente al ejercicio 2026.

Durante el mes de enero, las y los contribuyentes podrán acceder a un descuento del 8%, más un 4% adicional por cumplimiento continuo, en febrero el incentivo será de 6%, con un 2% adicional por usuario cumplido, mientras que en marzo se aplicará un 4% de descuento.

Además, se contempla un 38% de descuento para personas que acrediten pertenecer a un sector vulnerable, como madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y viudos, favoreciendo así a quienes más lo necesitan.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno reitera que estos beneficios forman parte del compromiso de ser una administración cercana a la ciudadanía, asimismo, llama a los usuarios anticipar su pago y despreocuparse durante el año, pues su contribución permite fortalecer los servicios públicos.

Los interesados podrán acudir a realizar su pago a partir del 2 de enero de 2026 en las oficinas de atención y cobro del Organismo Agua y Saneamiento, ubicadas en avenida Primero de Mayo #1707 Oriente, colonia Zona Industrial; en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, colonia Centro, de 9:00 a 19:00 horas, en Francisco Murguía, #100 Oriente, esquina Benito Juárez, colonia Francisco Murguía; Paseo de los Abedules sin número, casi esquina Paseo de los Sauces; y en calle 23 de septiembre #529, colonia Morelos, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados y domingos todas ellas en un horario de 9:00 a 15:00 horas.