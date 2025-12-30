EdoMéx invierte históricamente más de 3,600 mdp en educación

Toluca, Méx.- Bajo el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México cerró 2025 como uno de los años de mayor inversión educativa en la entidad, al destinar más de 3 mil 600 millones de pesos para mejorar escuelas, ampliar apoyos y garantizar condiciones dignas de aprendizaje.

Al respecto, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), destacó que estos recursos fortalecen la Nueva Escuela Mexicana y consolidan la transformación educativa con un enfoque humanista y de equidad.

Mencionó que, en el último año, la SECTI, a través del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), construyó más de 500 nuevos espacios escolares y realizó obras de mantenimiento y mejora en más de mil 200 planteles, intervenciones que elevaron la seguridad, funcionalidad y dignidad de las escuelas en territorio estatal.

En materia de equipamiento, se entregaron más de 197 mil artículos de mobiliario escolar y más de 11 mil equipos especializados para educación especial, lo que aseguró por primera vez la atención total del alumnado con discapacidad. Los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) reforzaron esta acción con más de 11 mil artículos adicionales en escuelas federalizadas.

El impulso tecnológico incluyó la dotación de 110 pantallas de colaboración interactiva, mientras que los apoyos educativos se fortalecieron mediante 120 mil 041 becas, así como la entrega de más de 2.8 millones de paquetes de útiles escolares para todas y todos los estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

Hernández Espejel subrayó que esta inversión priorizó a las zonas con mayor rezago y contribuyó a la construcción de un sistema educativo más equitativo e inclusivo, con oportunidades reales para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

Por último, destacó que, con estas acciones y bajo el principio de El Poder de Servir, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de seguir con el fortalecimiento de la infraestructura y los apoyos educativos como base del derecho al aprendizaje, para avanzar hacia una educación pública de excelencia, sin dejar a nadie atrás ni afuera.