Más de 40 mil mujeres protegidas por Operativo Violeta en EdoMéx

Redacción

Redacción 30 diciembre, 2025

30 diciembre, 2025 Policía

Policía EdoMéx

EdoMéx 0 Comments

Estado de México.- Con la implementación del Operativo Violeta que tiene como objetivo prevenir y atender situaciones de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) de enero al 25 de diciembre de este año benefició a más de 40 mil 635 personas.

En completa atención a una de las principales encomiendas de las Mesas de Paz que es resguardar a todas las mujeres en la entidad, instrucción que igualmente se alinea al segundo eje transversal “Construcción de la paz y seguridad” del Plan de Desarrollo Estatal 2023 – 2029, donde se establece trabajar en las causas del delito, personal especializado en atención a víctimas, así como de la Coordinación de Agrupamientos de la Policía de Género, realizaron patrullajes, revisiones preventivas en paraderos y unidades de transporte público, así como el acompañamiento a mujeres que solicitaron información para contener o denunciar actividades violentas.

Los dispositivos se llevaron a cabo en Chalco, Chimalhuacán, Cuatitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco y Calimaya, en donde en total se implementaron 107 operativos.

Cabe mencionar que como parte de lo operativos se mantuvieron labores de proximidad social en 458 colonias, 721 parques y plazas, 381 paraderos; además se dio atención a 59 llamado de auxilio y se pusieron a disposición 20 personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, lesiones, violencia familiar, portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, abuso sexual y encubrimiento por receptación.

Con estas acciones la SSEM refrenda y continuará con su compromiso de ser una institución que escuche y atienda las demandas sociales, para así fortalecer la reconstrucción del tejido social.