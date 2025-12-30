Aseguran vehículo vinculado a homicidio en EdoMéx

30 diciembre, 2025

Chimalhuacán, Méx.- Derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia y de una consigna operativa en curso, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron una unidad aparentemente relacionada en la comisión de un homicidio y detuvieron a un hombre que viajaba a bordo, quien fue remitido ante la instancia correspondiente para definir su situación jurídica.

El pasado 11 de diciembre del año en curso, el número nacional de emergencias 9-1-1 recibió una alerta por el hallazgo de una persona sin vida, hechos ocurridos en la colonia Luis Donaldo Colosio, por lo que de forma inmediata el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) comenzó el análisis de las cámaras de vigilancia, mediante las cuales se observó la participación de un automóvil Volkswagen tipo Jetta de color blanco.

Dicha unidad arribó al sitio del incidente y posteriormente se observó sobre la carretera federal México – Puebla, con rumbo al municipio de San Vicente Chicoloapan; más tarde fue captado sobre la vía México – Texcoco en dirección al municipio de La Paz, hasta ingresar al perímetro de capital del país.

Uno de los arcos carreteros de la infraestructura estatal, logró captar el paso del vehículo por lo que de forma inmediata se dio aviso a los elementos en campo, logrando su alcance. En el sitio se le marcó al alto al conductor de nombre Edgar “N”, a quien luego de darle a conocer el motivo de la detención, fue trasladado al Ministerio Público correspondiente, donde se resolverá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.