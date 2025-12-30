Programa “Conduce Responsable” refuerza la movilidad segura en Metepec

Metepec, Méx.– Con el objetivo de reducir accidentes viales y salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas, el gobierno de Metepec mantiene el Programa Conduce Responsable, una estrategia que ha permitido prevenir riesgos y salvar vidas tanto de habitantes como de visitantes del municipio.

La administración municipal encabezada por el alcalde Fernando Flores Fernández ha enfatizado que la seguridad vial es una prioridad diaria, por lo que a través de operativos y acciones preventivas se busca fomentar una cultura de respeto y conciencia entre quienes transitan por las calles de Metepec.

“Con el programa Conduce Responsable promovemos respeto y conciencia vial para que todas y todos lleguemos bien a casa. Usa el cinturón, respeta los límites y maneja con responsabilidad. Así cuidamos a Metepec”, expresó el alcalde Fernando Flores en redes sociales.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, tan solo en lo que va de 2025 se han realizado más de mil 400 pruebas de alcoholimetría como parte de este programa. Estas acciones han permitido retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo, evitando así posibles accidentes y hechos lamentables.

Los resultados indican que 821 pruebas arrojaron resultado positivo. Como medida preventiva y conforme a la normatividad vigente, se remitieron 795 vehículos y 39 motocicletas. Las autoridades subrayaron que estas acciones no tienen un carácter sancionador, sino que forman parte de una estrategia integral para proteger la vida y la seguridad de la población.

El gobierno municipal reiteró que el Programa Conduce Responsable continuará aplicándose de manera constante, con el objetivo claro de proteger a las familias, generar conciencia vial y construir, de manera conjunta con la ciudadanía, un Metepec cada vez más seguro.