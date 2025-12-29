Toluca retira 300 kg de pirotecnia para prevenir incendios

Toluca, Méx.- Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca inmovilizaron 300 kilogramos de pólvora como resultado de operativos preventivos realizados en diversas delegaciones de Toluca.

De acuerdo con el Gobierno municipal que preside Ricardo Moreno, las inspecciones se mantienen de forma intensiva en tianguis, mercados, comercios y en la vía pública, con el objetivo de detectar y retirar el almacenamiento y venta de pirotecnia ilegal, a fin de reducir el riesgo de quemaduras, incendios y otros accidentes.

El incremento de fogatas y el uso extendido de pirotecnia en distintos puntos del municipio impactaron de manera significativa la calidad del aire, situación que derivó en la activación de la contingencia ambiental.

Durante el operativo más reciente, efectuado en la delegación de San Pablo Autopan, se aseguró alrededor de 300 kilogramos de material pirotécnico durante los recorridos de vigilancia.

El aseguramiento se realizó conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, cuya presencia garantiza que las revisiones respeten en todo momento los derechos de las y los comerciantes.

El Gobierno municipal de Toluca exhorta a la población a evitar el uso de pirotecnia y fogatas, así como a denunciar su venta ilegal, con el propósito de prevenir accidentes, proteger a la comunidad y preservar la tranquilidad en las delegaciones del municipio.