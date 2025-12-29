Refuerzan llamado para reducir contaminación durante fiestas decembrinas en EdoMéx

Toluca, Méx.- Con la llegada de la temporada invernal y las celebraciones de fin de año, el Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a la ciudadanía para reforzar acciones que ayuden a prevenir episodios de mala calidad del aire, los cuales suelen intensificarse durante los últimos días de diciembre y el inicio de enero.

Autoridades estatales advirtieron que, de acuerdo con antecedentes de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), el 25 de diciembre y el 1 de enero se registra un repunte considerable en la emisión de contaminantes. Este fenómeno se atribuye principalmente a la quema de llantas, basura y pastizales, así como al uso de pirotecnia, fogatas y chimeneas, aunado al incremento del tránsito vehicular y los congestionamientos viales propios de estas fechas.

Estas condiciones favorecen la acumulación de partículas suspendidas en el ambiente, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante este panorama, la SMAyDS exhortó a la población a evitar la quema de residuos a cielo abierto y el uso de fuegos artificiales, así como prescindir de fogatas, velas, chimeneas y del consumo de carbón o leña. También recomendó no dejar materiales de construcción en calles y vialidades, ya que estos generan polvo que contribuye al deterioro de la calidad del aire.

Otra de las medidas sugeridas es disminuir el uso del automóvil particular y optar por alternativas como el transporte público o el auto compartido, con el fin de reducir las emisiones vehiculares. Asimismo, se pidió no fumar en espacios cerrados y realizar barrido húmedo en patios y calles para evitar la dispersión de polvo.

En el ámbito rural y forestal, las autoridades hicieron énfasis en fortalecer la vigilancia y el combate oportuno de incendios, recordando que se mantienen activos los Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas para las Zonas Metropolitanas del Estado de México, disponibles para consulta en el portal oficial del gobierno estatal.

Finalmente, el gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez subrayó la importancia de la participación ciudadana para reportar de inmediato cualquier incidente ambiental. Para fugas de gas, se encuentra disponible el número de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México (722 214 26 92). En caso de incendios, se puede contactar a la CONAFOR (800 807 71 00), al Heroico Cuerpo de Bomberos (068), a PROBOSQUE (800 590 17 00) o al Centro de Comando PROBOSQUE (722 878 98 58).

Para denuncias ciudadanas relacionadas con daños ambientales, se mantienen habilitados los teléfonos del CATGEM (800 696 96 96), ECOTEL (800 232 08 35 y 722 219 26 61) y PROPAEM (722 213 54 56 y 55 5366 8254).

Las autoridades reiteraron que la prevención y el cuidado del aire son una responsabilidad compartida e invitaron a la población a informarse y colaborar para proteger la salud y el medio ambiente durante esta temporada.