Procesión guadalupana marca el cierre del Año Jubilar en Toluca

Toluca, Méx.- Las calles de la capital mexiquense fueron escenario de la fe de los católicos, luego de que fieles de diversas parroquias participaron en la procesión organizada por la Arquidiócesis de Toluca con motivo de la Clausura del Año Jubilar y la Entronización de la Tilma de la Virgen de Guadalupe.

Durante el recorrido, personas de todas las edades caminaron portando estandartes, banderas e imágenes religiosas, en un ambiente de recogimiento espiritual, oración y convivencia, que reflejó la devoción guadalupana arraigada en la comunidad católica de la región.

Autoridades eclesiásticas señalaron que el cierre del Año Jubilar representa un momento significativo para la Iglesia local, al concluir un periodo dedicado a la reflexión, la reconciliación y la renovación de la fe entre los creyentes.

Asimismo, destacaron que la entronización de la Tilma de la Virgen de Guadalupe simboliza un mensaje de esperanza y unidad, especialmente para las familias mexiquenses, a quienes se exhortó a fortalecer los valores cristianos y a mantener una participación activa en la vida comunitaria y pastoral de la Arquidiócesis de Toluca.

Además, durante la procesión se elevaron plegarias por la paz, la seguridad y el bienestar de las familias del Estado de México, así como por quienes atraviesan situaciones de dificultad, enfermedad o pérdida. Los asistentes coincidieron en que este tipo de manifestaciones fortalecen el sentido de comunidad y permiten renovar la esperanza colectiva.

Feligreses señalaron que el Año Jubilar dejó una huella importante en su vida espiritual, al fomentar la reflexión personal, la solidaridad y el acercamiento a la Iglesia. Para muchos, la clausura representó no un cierre definitivo, sino el inicio de un compromiso renovado con la fe y las acciones comunitarias.

Finalmente, la Arquidiócesis de Toluca informó que continuará impulsando actividades pastorales y celebraciones religiosas a lo largo del año, con el objetivo de mantener viva la participación de los fieles y promover espacios de encuentro, oración y acompañamiento espiritual en las distintas parroquias de la región.