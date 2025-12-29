Más de 500 apoyos en zonas montañosas del EdoMéx

Toluca, Méx.- Durante 2025, la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) intensificó su presencia en áreas naturales del territorio mexiquense, donde brindó un total de 544 apoyos a visitantes que acudieron a reservas montañosas y boscosas.

Las labores de vigilancia, proximidad y auxilio se desplegaron principalmente en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el Nevado de Toluca y el Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

Como resultado, los elementos atendieron a 54 personas lesionadas, lograron la localización de 30 más y auxiliaron a 35 visitantes que presentaron síntomas de mal de montaña. Además, retiraron 59 vehículos que se encontraban en zonas restringidas, así como múltiples apoyos relacionados con incidentes diversos.

En el Nevado de Toluca, los efectivos participaron en acciones coordinadas con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y brindaron acompañamiento a personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

También realizaron rescates en puntos de difícil acceso, como el Pico de Humboldt, y colaboraron en la atención y control de un incendio forestal.

Por su parte, en regiones del Valle de México, la corporación logró contener un incendio forestal sobre la carretera libre Paso de Cortés–Puebla y efectuó detenciones de probables responsables de diversos delitos registrados en estas zonas.

Las autoridades destacaron que estas acciones se realizan en un contexto de alta afluencia turística, ya que tan solo en el último año se contabilizó la visita de aproximadamente un millón 330 mil 208 personas a estos parajes naturales, así como la circulación de 407 mil 303 vehículos, lo que refuerza la importancia de mantener operativos permanentes para salvaguardar la integridad de visitantes y proteger los ecosistemas.