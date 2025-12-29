Diciembre, mes con más accidentes y riesgos viales

Toluca, Méx.- Diciembre es el mes con más picos de accidentes, robos y riesgos viales, de acuerdo con estimaciones de compañías de seguros, aunque el mes no muestra una uniformidad en siniestralidad, las fechas clave como Navidad y Año Nuevo concentran los mayores peligros en las calles y carreteras del país.

Según la aseguradora, el incremento estimado de accidentes vehiculares en esta temporada oscila entre 20 y 25 por ciento, con repuntes más marcados en días de alta movilidad como jueves, viernes y sábado, y a esto se suman factores como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, la distracción al volante, el tráfico vacacional y, cada vez más, las condiciones climáticas.

De acuerdo con la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron más de 374 mil 949 accidentes viales en México durante 2024.

De estos incidentes, 63 mil 920 tuvieron lesionados y 4 mil 188 fueron fatales, cifras que se consideran graves desde una perspectiva de salud pública.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que, en 2024, más de 10 mil infractores resultaron positivos por rebasar los límites en el Programa Conduce Sin Alcohol.

Se debe recalcar que el riesgo en estos días es mayor entre jóvenes, ya que estudios realizados por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara señalan que el 80 por ciento de los accidentes en esos grupos de edad son asociados al alcohol, uso de drogas y exceso de velocidad.

“Más allá de las cifras, hablamos de decisiones que pueden cambiar una vida para siempre. La prevención y la conciencia son la mejor forma de llegar con bien a casa, así como el contar con una póliza de seguros que cubra los daños que causa un asegurado”, dijo Magnolia Velarde, experto en seguros.

Subrayó la importancia de la responsabilidad civil ya que, en los últimos cinco años, la compañía ha registrado 73 casos en los que un tercero perdió la vida a consecuencia de un accidente provocado por una persona, lo que equivale a casi 15 muertes al año.

Indicó que, cada caso puede implicar indemnizaciones millonarias, además de un impacto emocional irreversible para todas las personas involucradas.

“Cuando hablamos de responsabilidad civil, no hablamos sólo de dinero o de un trámite que realiza una compañía de seguros. Englobamos también la carga emocional y moral de haber cambiado la vida de otra persona y de su familia para siempre”.

Durante el último semestre del 2024, la aseguradora reportó un crecimiento positivo de 13 por ciento en la contratación de seguros de movilidad, reflejando una mayor preocupación por protegerse ante los riesgos que se intensifican en esta época del año.