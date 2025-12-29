Destaca Delfina Gómez que Ecatepec registra baja delictiva en 2025

Ecatepec, Méx.- Debido a la estrategia de seguridad que ha implemento el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el municipio de Ecatepec registró una disminución de 25 por ciento en los delitos de alto impacto del 1 de enero al 28 de diciembre del 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez compartió que encabezó la Mesa de Paz en el Centro de Control C5 de Ecatepec, donde la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), dio a conocer que también disminuyeron en 33 por ciento los delitos por homicidio doloso en el mismo periodo referido.

“Este día, en el #C5 de #Ecatepec, realizamos la Mesa de Paz. En la reunión la @FiscaliaEdomex compartió que en el municipio existe una disminución de 25 % en los delitos de alto impacto y de 33 % en homicidio doloso en lo que va del año, en comparación al 2024. La coordinación y el trabajo en equipo entre todas las autoridades nos permite avanzar en la paz y bienestar para las familias mexiquenses”.

En la sesión número 242, también asistió Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; quien refirió que se está cerrando el año con buenas cifras para el oriente mexiquense.

“Estamos cerrando el año con buenas cifras para el oriente del #EdoMéx. En la Mesa de Paz que hoy dirigió la Gobernadora @delfinagomeza desde el C5 de Ecatepec, la @FiscaliaEdomex informó que se registra una baja del 37% en robo de vehículos, y una disminución del 25% en delitos de alto impacto en el municipio”, expresó.

De igual manera, Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec, compartió en sus cuentas electrónicas que gracias a la colaboración de la gobernadora Delfina Gómez y la implementación del Mando Unificado, se han logrado bajar los índices delictivos en el municipio que encabeza.

“Hoy recibimos a nuestra gobernadora la maestra @delfinagomeza en el #C5 de #Ecatepec, para realizar la Mesa de Paz. En la reunión la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nos informó que en el Estado de México existe una disminución del 25% en los delitos de alto impacto y del 33% en homicidios dolosos en lo que va del año, en comparación al año 2024. La coordinación entre los tres niveles de gobierno y el trabajo con el Mando Unificado Zona Oriente nos permite avanzar en la paz y bienestar para todas las familias”, expresó.

En la reunión, la FGJEM también informó que se presentó una disminución del 37 por ciento en el robo de vehículo con violencia, avances que enmarcan una estrategia de seguridad y de procuración de justicia con enfoque humanista, que prioriza la proximidad ciudadana, la inteligencia operativa y la atención a las causas estructurales de la violencia.