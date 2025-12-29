Continúan jornadas de capacitación a personas juzgadoras del PJEdomex

Toluca, Méx.- Para dar continuidad al ciclo de talleres de capacitación para personas juzgadoras, iniciado por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México refrenda su compromiso con la profesionalización permanente de quienes imparten justicia, con jornadas formativas, orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y criterios jurisdiccionales en las materias Penal, Familiar y Civil y Mercantil con el propósito de consolidar una impartición de justicia eficiente, confiable, transparente y cercana a la ciudadanía.

La Jueza María Elena Pons Escalera, Coordinadora Enlace en Materia Civil y Mercantil estuvo a cargo del Taller de Capacitación en esta rama, el cual contó con la participación de juezas y jueces adscritos a juzgados mixtos; en una dinámica participativa y activa contribuyó a fortalecer conocimientos teóricos y prácticos de quienes imparten justicia, a fin de contribuir a una resolución de controversias eficiente, sensible y apegada a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, a través del análisis de casos, criterios jurisdiccionales y actualización normativa, se promovió una perspectiva de las realidades de los conflictos de esta naturaleza.

El Taller de Capacitación en Materia Penal en etapa de Juicio estuvo impartido por el Juez César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales tuvo como propósito reforzar las competencias técnicas y jurídicas, mediante el análisis del sistema penal acusatorio, la actualización de criterios jurisdiccionales y el estudio de casos prácticos de la fase de decisión de las cuestiones esenciales del proceso en el que es fundamental asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.

Las jornadas de trabajo se desarrollarán del 29 al 31 de diciembre y abordarán en Materia Penal, etapa de Ejecución por la Magistrada Nancy Flores Mendoza, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, así como Cateos y Órdenes de Aprehensión por la Magistrada Janet Patiño García.