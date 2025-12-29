Con éxito se celebra la Navidad en “Abrazo de Amore”, un evento con causa

Toluca, Méx.- A propósito de la temporada y por tercer año consecutivo se llevó a cabo la “Celebración Navideña” organizada por la Asociación Civil Abrazo de Amore, con el fin de recaudar fondos para poder alimentar a las familias en situación de vulnerabilidad en los hospitales, brindar apoyos a niños sin padres así como apoyar el emprendimiento.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un evento llenos de colorido, diversión y alegría con actividades de magia y acrobacia, villancicos, así como la ilusión de magia, burbujas y nieve que resultó del completo agrado de los pequeños y sus acompañantes.

Azucena Ruiz Zúñiga, Presidenta de Abrazo de Amore, agradeció la presencia de los asistentes, que periten hacer realidad sueños como a las emprendedoras que logran cristalizar sus metas de negocios, brindar alimentos a las personas que esperan a las afueras de los hospitales buenas noticias de sus pacientes internados como en el Hospital del Niños y la clínica 220 del IMSS ambos en la capital mexiquense a través de la asociación “Barriga llena, corazón contento” además de apoyar a pequeños huérfanos que son atendidos en una casa hogar en el Valle de Toluca.

La agrupación Abrazo de Amore llevan tres años trabajando en la atención de personas que padecen ansiedad y depresión, que se incrementó con la pandemia, pues muchas personas, perdieron empleos, familiares y amigos, así que a petición de la gente le pidieron pusiera manos a la obra y también lograr los emprendimientos como parte de la terapia ocupacional.

Se cuenta con el gran apoyo del Psicólogo clínico y tanatólogo, Víctor Ugarte, quien ha ayudado a muchas personas a salir de los problemas de ansiedad y depresión.

Actualmente, se trabaja principalmente en el valle de Toluca, pero el objetivo es poder ayudar gente de toda la entidad y en un futuro no muy lejano en otros estados, finalizo diciendo Ruiz Zúñiga.