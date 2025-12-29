Abren convocatoria para unirse a la Policía en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Con el objetivo de preparar e incorporar a nuevos elementos a la corporación, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a través de la Academia de Formación Policial, abrió una convocatoria para el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de mujeres y hombres.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 19 y 40 años de edad, con nacionalidad mexicana y vocación de servicio, residentes de Chimalhuacán y de la Zona Metropolitana del Valle de México. El proceso se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y prevé distintas etapas de evaluación y formación.

El procedimiento de selección se divide en dos fases. En la primera, las y los aspirantes participan en evaluaciones orientadas a identificar su perfil para la función policial, que incluyen entrevista, pruebas psicométricas, examen teórico de manejo y prueba física.

La segunda fase inicia con la notificación telefónica a las personas que aprobaron las evaluaciones iniciales, a quienes se les indica la fecha y hora para el llenado del CUIP, así como los requisitos para las evaluaciones de Control y Confianza. Aquellos aspirantes que acrediten dichas evaluaciones ingresan al Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad.

Elizabeth Guzmán Pichardo, directora de la Academia de Formación Policial, señaló que la convocatoria se orienta a la formación de elementos con perfil de proximidad, en apego al programa rector de profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad tiene una duración de mil ochenta horas de instrucción y constituye un requisito indispensable para la integración a la policía municipal. Una vez concluido y aprobado, las personas egresadas se incorporarán a la plantilla operativa de la corporación.

La Academia de Formación Policial de Chimalhuacán cuenta con la clasificación “A”, al cumplir con los trece rubros establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los que se consideran la disponibilidad de aulas para matrícula, la plantilla de instructores y docentes, un aula de cómputo, una sala de juicios orales, comedor, cocina y dormitorios para alumnado de pernocta.

Además, la academia dispone de pista de prueba física, espacios con equipo audiovisual, servicio médico, stand de tiro, áreas de entrenamiento y explanada para la práctica vehicular, condiciones que permiten el desarrollo del proceso formativo conforme a los estándares nacionales.

La convocatoria permanece abierta y puede consultarse en la página de Facebook “Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán”, donde se encuentra disponible la información completa sobre el proceso de ingreso.