Fomenta CODHEM uso de lenguaje incluyente

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) presentó la videoconferencia “Lenguaje Incluyente y No Sexista”, impartida por Gerardo Castillo Enríquez, capacitador certificado del organismo, con el propósito de fomentar formas de comunicación respetuosas que reconozcan la diversidad y eviten expresiones excluyentes o discriminatorias.

El ponente destacó que el lenguaje, desde su origen, no solo sirvió para comunicarse, sino que también construyó realidades, influyó en la percepción social y tuvo un papel clave en la promoción de la igualdad y el trato digno. Emplear un lenguaje incluyente ha permitido visibilizar a todas las personas, fortalecer la empatía y consolidar a las instituciones como espacios de escucha, acompañamiento y garantía de derechos humanos, sin exclusiones ni sesgos.

Durante la exposición, se compartieron ejemplos prácticos para aplicar el lenguaje incluyente en la comunicación cotidiana, institucional, educativa y profesional, y se subrayó que este enfoque representa una actitud ética y humanista, orientada al respeto, la igualdad y la dignidad humana.

Con esta actividad, la CODHEM reitera su compromiso con la promoción de la igualdad sustantiva, la cultura de paz y la difusión de buenas prácticas comunicativas que refuercen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la equidad.