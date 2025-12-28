Vinculan a proceso a un hombre y una mujer por trata de personas y delitos contra la salud

Villa de Allende, Méx.- Un hombre y una mujer identificados como Emily Janet “N” y Pedro Emmanuel “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de trata de personas y delitos contra la salud, en agravio de una menor de edad que contaba con boletín de búsqueda por desaparición, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la carpeta 1359/2025, la desaparición de la menor fue reportada el 5 de diciembre de 2025 en la colonia Pablo Malacatepec, del municipio de Villa de Allende, y ya fue entregada a sus familiares.

Las investigaciones señalan que el 16 de diciembre, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a los ahora imputados en el municipio de San Martín de las Pirámides, durante labores de vigilancia. Los agentes observaron a ambas personas sujetando de los brazos a una menor frente a un domicilio particular; al notar la presencia policial, la víctima solicitó ayuda y refirió que se encontraba secuestrada.

Tras la detención, la menor indicó que ambos sujetos la mantenían privada de la libertad y la obligaban a embolsar estupefacientes desde hacía aproximadamente dos semanas. Durante la intervención, a Pedro Emmanuel “N” le fue asegurada una mochila que contenía diversas bolsas de plástico con droga.

Al verificar los datos de identidad de la víctima, se confirmó que contaba con un boletín de búsqueda emitido por la COBUPEM. La menor manifestó que el día de su desaparición se trasladó al municipio de Tecámac para buscar a una tía, pero se extravió, situación que fue aprovechada por los ahora detenidos para privarla de la libertad, ostentándose como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

Luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un Juez determinó la vinculación a proceso de Emily Janet “N” y Pedro Emmanuel “N” por el delito de trata de personas, además de delitos contra la salud en el caso de este último. Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJEM reiteró que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambos imputados deberán ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.