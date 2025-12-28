C5 EdoMéx atiende más de un millón de solicitudes en 2025

Toluca, Méx.- Desde el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la entidad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) brinda a la población servicios de seguridad pública y de atención a emergencias oportunamente, es así que del 1 de enero al 25 de diciembre se recibieron tres millones 300 mil 206 llamadas, a través de la línea de emergencias nacional 9-1-1.

En este sentido cabe recalcar la importancia del uso correcto y responsable de dicho número, ya que, del universo total de llamados, un millón 22 mil 701 fueron reales y dos millones 277 mil 505 improcedentes. En lo que respecta a las procedentes, 176 mil 141 fueron de tipo médico, 59 mil 528 de protección civil, 561 mil 413 de seguridad, ocho mil 274 de servicio públicos, 123 mil 257 para asistencia y 94 mil 88 de otros servicios.

En tanto, mediante el sistema de Denuncia Anónima 089 se recibieron 71 mil 3 llamadas de las cuales 44 por ciento fueron referentes a extorsiones. Por otra parte, mediante el servicio de Infracción Transparente se atendieron 47 mil 762 asesorías.

Priorizar las solicitudes en materia de género es una instrucción de las Mesas de Paz, por tal motivo la Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de la Violencia de Género, dio atención a 20 mil 680 llamadas, de las cuales dio seguimiento a cuatro mil 867 y se brindaron 279 acompañamientos.

Las acciones de videovigilancia son cruciales para fortalecer y reforzar los mecanismos de seguridad en la entidad y actuar de manera rápida ante cualquier acto delictivo, por ello en el mismo periodo durante labores de monitoreo preventivo se captaron ocho mil 780 incidentes; asimismo, mil 570 vehículos fueron recuperados por medio del sistema de Arcos Carreteros. También se detuvo a mil 432 personas y se atendieron ocho mil 654 sucesos por botón de auxilio.

Con el apoyo del C5, la dependencia hace uso de tecnología de punta para atender a población y refrenda su compromiso con las familias mexiquenses.