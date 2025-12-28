Policía de Nezahualcóyotl captura a presuntos ladrones de 7 mdp

28 diciembre, 2025

Policía

Nezahualcóyotl, Méx.- Gracias a la oportuna intervención y reacción inmediata de elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, se logró la detención de un hombre y una mujer, presuntamente responsables del delito de robo a casa habitación con violencia, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con la denuncia, la persona afectada señaló que una familiar, en compañía de un hombre, ingresó a su domicilio y, mediante amenazas con un arma de fuego, sustrajo una suma superior a los 7 millones de pesos, para posteriormente huir a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic, color vino.

Tras un operativo de búsqueda, los presuntos responsables fueron interceptados y detenidos sobre la avenida Riva Palacio, esquina con Séptima Avenida, en la colonia El Sol. En el lugar se aseguró el dinero, distribuido en diversos paquetes, así como un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial, abastecida con cartuchos útiles.

Las personas detenidas, identificadas como Brittanny Janet “N.” y Jonathan Eduardo “N.”, fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica.