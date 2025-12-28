Con más de 10 mil operativos refuerzan seguridad en Huixquilucan

28 diciembre, 2025

Municipios

Huixquilucan, Méx.- Como parte de las acciones permanentes de operación, vigilancia y prevención del delito, el Gobierno de Huixquilucan llevó a cabo más de 10 mil 600 operativos durante 2025, con el objetivo de reforzar la seguridad en el territorio municipal y prevenir la comisión de delitos, para que las familias huixquiluquenses continúen viviendo en un clima de paz y tranquilidad.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que, gracias al trabajo permanente en este rubro, Huixquilucan se posiciona como uno de los municipios más seguros del país, pues el fortalecimiento institucional que ha tenido la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, respaldado por nuevas tecnologías, equipamiento de punta, capacitación constante y rigurosos procesos de selección de los elementos, permiten contar con una policía profesional y altamente preparada.

“Sabemos que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por ello, trabajamos 24/7 para reforzar las acciones en esta materia, ejemplo de ello, son las 119 patrullas que adquirimos este año, así como la capacitación permanente de nuestros policías. Además, trabajamos de manera coordinada con autoridades federales y estatales para mejorar los resultados. Todo ello, nos ha permitido mantener a Huixquilucan como un referente nacional en materia de seguridad, con acciones focalizadas que han derivado en la disminución de la incidencia delictiva”, señaló.

Tras señalar que, en los últimos cuatro años, se ha logrado reducir en más de 44 por ciento la incidencia delictiva y que, en 2025, se disminuyó la comisión de 27 delitos de alto impacto, Romina Contreras detalló que, del total de los más de 10 mil operativos, seis mil 250 fueron realizados únicamente por la policía municipal; adicionalmente, se realizaron más de cuatro mil 400 operativos en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Asimismo, para mantener un Huixquilucan seguro, desde los dos Centro de Mando se realiza un monitoreo 24/7 a través de más de mil cámaras de videovigilancia, además de contar con nueve arcos lectores de placas ubicados en las entradas y salidas del territorio y seis torres móviles de vigilancia que se ubican en puntos estratégicos.

El Gobierno de Huixquilucan recuerda que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.