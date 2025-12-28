OPDAPAS Metepec continúa con horarios especiales y cierres por temporada decembrina

Metepec, Méx.- Con motivo de la temporada decembrina, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec (OPDAPAS) informó que todas sus oficinas continuarán operando con un horario especial de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde durante los días próximos a fin de año.

El organismo destacó que, de manera excepcional, las oficinas permanecerán cerradas los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, por lo que solicitó a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para realizar sus trámites y pagos de manera oportuna.

El OPDAPAS recordó la importancia de mantener al corriente los pagos de los servicios de agua potable y alcantarillado, a fin de garantizar la continuidad de la atención en las zonas del municipio que más lo requieren.

Para mayor comodidad, el organismo subrayó que los usuarios pueden realizar sus pagos de manera en línea a través de su portal oficial, www.opdapasmetepec.gob.mx. El proceso es sencillo: los usuarios deben seleccionar la opción “Pago en Línea”, luego “Pago de Servicio Medido”, registrar los datos correspondientes (número de folio, número de inmueble, contrato y total a pagar) y continuar con el pago mediante tarjeta de crédito o débito, siguiendo las instrucciones del banco. Una vez concluido el proceso, el sistema genera un comprobante digital que certifica la transacción. Cabe destacar que esta modalidad es exclusiva para servicios medibles.

Con estas medidas, OPDAPAS busca garantizar que durante las festividades los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones sin contratiempos, mientras el organismo mantiene la atención en los puntos estratégicos del municipio.