Aplica gobierno de Ecatepec cerca de tres mil pruebas de alcoholímetro

Redacción 28 diciembre, 2025

28 diciembre, 2025 Municipios

Ecatepec, Méx.- De septiembre a la fecha, el gobierno municipal ha aplicado cerca de tres mil pruebas de alcoholemia y remitido a 66 conductores que excedieron el nivel permitido, con la intención de prevenir accidentes automovilísticos mortales y promover una cultura de conducción responsable.

Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal precisó que los operativos se aplican en vialidades donde se registran mayores incidentes mortales debido a la conducción de personas en estado etílico como Vía Morelos, López Portillo y avenida Central, y agregó que por festejos decembrinos aumentaban los riesgos de este tipo de accidentes.

“Reiteramos a la ciudadanía que si toman haya conductor designado porque es primordial evitar accidentes, ya que si manejan en estado etílico se ponen en peligro ellos y a los demás”, afirmó.

A un par de días de culminar los festejos de cierre de año, el jefe policiaco llamó a la población a tomar conciencia de no conducir si consumen bebidas alcohólicas, respetar límites de velocidad y señalamientos viales para asegurar su bienestar, llegar bien a sus destinos y no poner en riesgo a su familia o a terceras personas.

El gobierno municipal aplicó dos operativos Conduce sin Alcohol donde fueron remitidos aquellos conductores que superaron los límites de alcohol en aire expirado, al registrar más de .40 y quienes pueden llamar a algún familiar o persona conocida para que se lleve su auto y evitar que sea remitido a depósito vehicular.

El operativo se realizó en avenida Insurgentes, en San Cristóbal Centro con la intervención de Jurídico, así como diversos agrupamientos de la policía municipal: Tránsito, Célula de Búsqueda, Prevención del Delito, Policía Metropolitana y de sector.

En la revisión, dos conductores: Carlos N” de 50 años, originiario de Aguascalientes y quien conducía un auto Ford Fusion blanco, superó el grado de alcohol permitido al registrar un nivel de .55; y otro hombre de 48 años, vecino de Ecatepec, quien manejaba una camioneta Ford Expedition y presentó .75 grados de alcohol, por lo que ambos fueron remitidos al Centro de Detención de Etílicos, y los vehículos entregados a sus familiares.

El segundo despliegue operativo se realizó en avenida Central, en la colonia Potrero Chico donde se aplicaron pruebas a 210 conductores y tres de los cuales dieron positivo al superar el límite permitido de alcohol, por lo que fueron trasladados al Centro de Detenciones para cumplir su arresto inconmutable de 12 a 36 horas

“Muy bien porque están salvando vidas, es por nuestro bien, es rapidísimo , es correcto lo que hacen, no hay quejas”, señaló Carlos, conductor.