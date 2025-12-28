Multas por Hoy No Circula en el EdoMéx, entrarán en vigor en enero de 2026

Toluca, Méx.- Con el objetivo de proteger la salud de sus habitantes y mejorar la calidad del aire, el Gobierno del Estado de México anunció la implementación formal del Programa “Hoy No Circula”, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. La medida contempla la aplicación de multas y sanciones a quienes no cumplan con las normas establecidas en el Reglamento y el Código para la Biodiversidad del Estado de México.

La iniciativa establece que serán sancionados los automovilistas que circulen en días restringidos, aquellos que no cuenten con holograma de verificación vigente y los vehículos que emitan contaminantes visibles. La vigilancia estará a cargo de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de las policías municipales.

Las multas económicas se calcularán en Unidades de Medida y Actualización (UMA), con montos que van desde los 20 hasta los 30 UMA, además de sanciones complementarias como remisión del vehículo al corralón o retiro de placas, según la infracción:

No contar con holograma de verificación: multa aproximada de 2,263 pesos y remisión al corralón.

Vehículo ostensiblemente contaminante: multa de 2,263 pesos y remisión al corralón.

Circular en día restringido (Hoy No Circula): multa de 2,263 pesos.

Verificación extemporánea: multa de 3,395 pesos.

Rebasar límites máximos de emisiones detectados por sensor remoto: multa de 2,716 pesos y retiro de placa.

Las autoridades recomiendan a los conductores cumplir con la verificación vehicular, respetar los días de restricción y mantener sus autos en buen estado, acciones que contribuyen no solo a evitar sanciones, sino también a preservar el medio ambiente y la salud de la población.

Expertos en medio ambiente señalan que programas como el “Hoy No Circula” son clave para reducir la contaminación atmosférica, disminuir enfermedades respiratorias y mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en zonas urbanas donde los niveles de emisiones suelen ser elevados.

Con la implementación de estas medidas, el Estado de México busca avanzar hacia un territorio más limpio y sostenible, invitando a la ciudadanía a sumarse a la responsabilidad de cuidar el aire que respiramos