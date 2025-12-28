Llaman a evitar conducir de noche en carreteras

Toluca, Méx.- Durante el actual periodo vacacional, autoridades y especialistas en seguridad vial exhortaron a la población a evitar conducir de noche y, en la medida de lo posible, realizar los traslados carreteros aprovechando la luz del día, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir accidentes.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la recomendación obedece a que la falta de luz natural disminuye considerablemente la visibilidad, lo que dificulta la detección de obstáculos, animales, baches o vehículos detenidos, además de incrementar la exposición a situaciones de peligro en los caminos.

A ello se suma el cansancio del conductor y las condiciones variables del clima, factores que elevan la probabilidad de percances.

Ante este panorama, se insistió en que la prevención es un elemento clave para garantizar viajes seguros, por lo que se invita a planear los trayectos con anticipación, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a las condiciones de las carreteras, priorizando siempre la seguridad de quienes transitan por las vías del país.

Según datos recopilados en estudios de seguridad vial, alrededor del 29% de todos los accidentes de tráfico se producen durante las horas nocturnas, y estos tienden a ser más letales que los diurnos debido a la menor visibilidad y otros factores.

La conducción nocturna aumenta las probabilidades de choque y muertes viales; en análisis de más de una década se ha observado que los siniestros en la noche han representado más de 276 mil accidentes con alrededor de 6 mil 500 fallecidos, con letalidad significativamente mayor que los accidentes diurnos.